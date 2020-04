Coronavirus : Edouard Philippe parle d’un déconfinement progressif

4.7 ( 14 )



Voilà plus de deux semaines que la France est en confinement face à l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. Un confinement qui a été prolongé au moins jusqu’au 15 avril alors que ce vendredi soir, les vacances scolaires débutent pour une partie du pays. Mais bien sûr, pas question de partir en vacances !

Le Premier Ministre Edouard Philippe s’est exprimé mercredi devant la Mission d’Information de l’Assemblée Nationale et il a évoqué la façon dont le déconfinement aura lieu, avant d’en parler à nouveau jeudi soir sur TF1.



Un déconfinement qui ne devrait pas avoir lieu avant encore plusieurs semaines et qui pourrait se dérouler de façon progressive.

Edouard Philippe a expliqué que le déconfinement ne se ferait probablement pas « en une fois, partout et pour tout le monde ». Il devrait vraisemblablement être « régionalisée », voire même se faire « en fonction des classes d’âge ».



Des propos qu’il a confirmé jeudi soir lors d’une soirée spéciale sur TF1. Le Premier Ministre a déclaré que « le virus n’aura pas totalement disparu quand on passera au déconfinement », et que donc celui-ci « interviendra de façon progressive pour éviter que dans deux, trois semaines, un mois, deux mois, on ne soit frappé par une deuxième vague ».

