Jean-Michel Blanquer invité du JT 20 heures de France 2 ce soir

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, sera l’invité du JT de 20 heures de France 2 ce soir, vendredi 3 avril 2020. Il répondra en direct et en duplex de son ministère aux questions de Laurent Delahousse. Rendez-vous dès 20 heures sur la chaîne mais aussi en live et streaming sur France.TV et sa fonction direct.



Laurent Delahousse sera épaulé par Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions, qui se fera fera l’écho des questions que se posent de nombreux Français qui ont des enfants en âge d’être scolarisés.

Quand nos enfants et/ou adolescents vont-ils pouvoir reprendre les cours ? Vont-ils d’ailleurs retrouver le chemin de leur établissement d’ici à l’été ? Et si les cours ne reprenaient pas avant le mois de septembre comme certains le suggèrent déjà ?

Dans quelles conditions les épreuves du Bac 2020 vont-elles se dérouler ? Qu’en sera t-il des autres examens ?



Autant de questions que vous vous posez très certainement et qui trouveront probablement des réponses ce soir sur France 2 et France.TV

Pour poser vos questions à Jean-Michel Blanquer, rendez-vous franceinfo.fr ou utilisez les réseaux sociaux via le hashtag #OnVousRépond

