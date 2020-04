Plus belle la vie : ce soir, un personnage sort de prison (résumé + vidéo de l’épisode 4030 PBLV du 3 avril 2020)

4.4 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4030 du vendredi 3 avril 2020 – Un personnage va finalement sortir de prison ce vendredi soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Alexandra est innocentée et enfin libre ! Elle sort de prison et a le bonheur de retrouver Léa, qui l’attendait avec impatience…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4030

Irina redevient la femme dure et cynique avec Boher. Ariane, qui a deviné, le charrie sur cette relation. Luna est horrifiée quand elle questionne Francesco. Samir ose reprocher à Pavel de s’amollir. Mais ce dernier ne l’écoute pas et le met en garde. Andrès est très touché par la visite de Mirta qui lui souhaite bienvenue dans la famille. De son côté, Luna est à bout et raconte tout ce qu’elle sait…

Samia essaie de convaincre son camp de voter pour elle pour faire barrage à Barrault. Seul Sebastien hésite. Au Céleste, Laetitia le pousse à voter pour Barrault et ne cache pas son penchant pour le politique d’extrême droite. Mais Léa, par son enthousiasme, convainc Sébastien, et Samia est élue in extremis…



Alexandra et Léa sont émues de se retrouver à deux, libres. Léa installe Alexandra au Céleste. De son côté, Babeth découvre le mensonge de Ghika…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4030 du 3 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

