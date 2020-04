« Diabolo menthe » : 3 choses à savoir sur le film diffusé par France 2 cet après-midi (vidéo)

4.4 ( 8 )



« Diabolo menthe » est un film culte du cinéma français et il sera rediffusé cet après-midi sur France 2. La chaîne poursuit en effet, comme c’est le cas depuis le début du confinement, la rediffusion de grands classiques du cinéma. Signé Diane Kurys, ce long-métrage sorti en 1977 met en scène Eléonore Klarwein, Odile Michel, Anouk Ferjac, Michel Puterflam, Coralie Clément, Marie-Véronique Maurin, Valérie Stand, Yves Rénier, Corinne Dacla ou bien encore Françoise Bertin.



(Re)découvrez-le dès 13h55 sur France 2 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV

« Diabolo menthe » : votre film

Voici un bref résumé avec le synopsis officiel….



Résumé : Septembre 1963. C’est la rentrée des classes. Dans les cours et les couloirs du lycée Jules-Ferry, à Paris, des essaims de jeunes filles en fleur. Parmi elles se trouvent deux soeurs de parents divorcés, Anne, 13 ans, et sa soeur Frédérique, 15 ans. A l’intérieur du lycée, c’est la monotonie accablante des travaux et des cours : l’état-major autoritaire, les professeurs plus ou moins ridicules, le folklore des chahuts improvisés, la discipline que l’on supporte ou que l’on brave, les amitiés adolescentes… En dehors du lycée, Anne et Frédérique s’accommodent comme elles peuvent d’une vie de famille pleine de tiraillements et d’incidents domestiques

Le saviez-vous ?

📽️ Ce tout premier film de Diane Kurys est en grande partie autobiographique

📽️ Une version restaurée du film est sorti en 2017

📽️ Le film a été un beau succès en salles avec pas moins de 3 millions de spectateurs.

Vidéo

Voici maintenant la bande-annonce de votre film

