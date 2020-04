« Joséphine ange gardien » du 29 avril : deux épisodes cet après-midi sur TF1

4.4 ( 8 )



« Joséphine ange gardien » du 29 avril 2002. Mimie est de retour cet après-midi sur TF1. Deux épisodes en rediffusion de « Joséphine ange gardien » vous seront ainsi proposés à partir de 13H50, juste après le JT de 13 heures.



Retrouvez également ces épisodes en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

« Joséphine ange gardien » du 29 avril : vos deux épisodes d’aujourd’hui

« Le sourire de la momie » dès 13h50 : Lorsque Joséphine arrive auprès de Louise, jeune égyptologue talentueuse, celle-ci commence l’étude de la momie Néféret. Tout juste découverte en Egypte, cette momie serait maléfique. En témoigne le cobra qui nichait dans son sarcophage ou les multiples événements qui accompagnent le travail de Louise. Joséphine elle-même commence à douter… Est-elle là pour protéger sa cliente d’une momie maléfique ? Elle peut compter sur l’aide de Mathis, l’archéologue qui a découvert Néféret et qui est sous le charme de la jeune égyptologue. A Joséphine de convaincre Louise de ne pas s’enfermer dans son seul travail de peur d’être de nouveau déçue et blessée en amour. Car ceux qui s’aiment doivent finir ensemble… Et ce qui vaut pour Louise, vaut aussi pour Néféret…



Notez la présence au casting de cet épisode de l’actrice Aurélie Vaneck .

« Enfants, mode d’emploi » dès 15h30 : Zoé obtient une promotion inespérée : organiser le mariage de Stan, une star de la chanson. Mais la jeune célibataire « hérite » subitement de deux enfants : Pauline, 15 ans, et Fleur, 9 ans, les orphelins de sa sœur aînée décédée, avec son mari, dans un accident de voiture. Une mission rock and roll pour Joséphine. Entre les caprices de star et les conflits de Pauline en pleine adolescence, elle doit aider sa cliente à se révéler, en assumant ses nouvelles responsabilités, professionnelles et familiales.

Avec la participation de Christophe Beaugrand

« Joséphine ange gardien » revient à partir d’aujourd’hui et tous les après-midi sur TF1. Qu’on se le dise !

