5 ( 5 )



ANNONCES





Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Alors que des rediffusions du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann devraient prendre le relais à compter du 29 avril 2020, faute d’émissions inédites, « Les 12 coups de midi » ont encore résonné hier sur TF1. Et c’est encore Éric qui a gagné…



ANNONCES





Mais ses multiples victoires n’intéressent au final plus grand monde, certains ayant même pris le candidat en grippe ! Et oui les jaloux, les haineux et autres haters ont encore frappé. Puis il y a ceux qui sont persuadés qu’Éric a été « programmé » pour être le n°1 histoire de faire oublier un certain Christian Quesada récemment condamné à 3 ans de prison.

Tout ça pour dire que ce qui vous intéresse c’est l’étoile mystérieuse !!!



ANNONCES





Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : les deux premiers indices…

Et grâce à la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? »on en sait désormais un peu plus.

Et bien selon cette page toujours très bien informée le décor n’est autre que celui d’un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes.

Quant à cet indice qui se dessine à droite de l’image il s’agirait, toujours selon cette page, d’un microscope.

De quoi vous mettre sur la voie ? Pour Éric c’est toujours la « Bérézina ». Hier il a en effet proposé le nom de Céline Dion.

Avant elle il avait proposé sans grande conviction les noms de Zlatan Ibrahimović et de Victoria Silvstedt.

Et sinon…

Pour ceux qui n’étaient pas au rendez-vous hier, notez qu’Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager dont 500 pour son énorme cagnotte. Cette dernière atteint en effet l’incroyable somme de 794.744 euros dont 521.000 de cash !

Retrouvez Jean-Luc Reichmann, Zette et Éric aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Le replay de chaque émission y est disponible durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES