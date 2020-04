« Mongeville » du 25 avril : ce soir l’épisode « Vénus maudite » (vidéo)

4.4 ( 7 )



« Mongeville » du 25 avril 2020. Mongeville, alias Francis Perrin, est de retour ce soir sur France 3 dans le cadre de l’épisode « Vénus Maudite ». Il s’agit, et c’est important de la préciser d’une rediffusion. A ses côtés Gaëlle BONA, Pierre AUSSEDAT, Jean-Philippe LACHAUD, Christiane BOPP ou bien encore Marianne JAMES. A suivre sans faute dès 21h05 France 3 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur France.TV



Dans cet épisode tourné dans la région de Bordeaux, Elias, la nouvelle star du monde de l’archéologie, va être assassiné et son cadadre retrouvé dans le chantier de fouilles sur lequel il travaillait.

« Mongeville » du 25 avril : votre épisode en quelques lignes

Elias, nouvelle coqueluche du monde de l’archéologie, est retrouvé assassiné dans le chantier de fouilles de la région bordelaise où il travaillait. A-t-il été victime de son succès, ou bien des mystères de son passé d’aventurier? À moins que sa mort ne soit liée à la disparition d’une Vénus paléolithique rare, fraîchement exhumée, et réputée maudite. Pour déterrer les secrets de la victime, Mongeville et Valentine vont devoir enquêter à la pioche et au pinceau.

Mongeville : vidéo making-off

En attendant ce soir, découvrez maintenant la vidéo du making of de l’épisode.



« Mongeville » est de retour ce soir sur France 3. Participerez-vous à son enquête ?

