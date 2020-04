Christian Quesada condamné à 3 ans de prison !

4.1 ( 13 )



Ca n’aura pas trainé ! Alors que le procès de l’ancien Maître des « 12 coups de midi » Christian Quesada avait lieu hier en visioconférence, pour cause d’épidémie de coronavirus et confinement, le verdict a déjà été rendu.

En effet, mercredi en fin d’après-midi, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a annoncé la condamnation de Christian Quesada a 3 ans de prison pour « corruption de mineur » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques ».



Et on peut dire que les conditions du procès étaient particulièrement spéciales. Non seulement il se déroulait en visiooconférence, Christian Quesada intervenant depuis sa cellule en prison, mais en plus son avocat l’a lâché et a quitté le Palais de Justice ! Il a évoqué des différents avec son client.

Celui qui détient toujours le record de participations au jeu de TF1 « Les 12 coups, de midi » a donc finalement été condamné à 3 ans de prison et à cinq ans de suivi socio-judiciaire par la suite.



