« Gym Direct » sur C8 : audiences records !

« Gym Direct » sur C8 est au top de sa forme. Pas moins de 30 millions de vues depuis le 16 mars dernier et plus que jamais la plus grande salle de sport de France reste ouverte !

Voilà maintenant près de 7 semaines que les Français sont confinés chez eux. Alors que l’on soit des sportifs assidus ou pas, bouger pour garder la forme mais aussi le moral est devenu indispensable.



« Gym Direct » sur C8 : le succès continue

Sur C8 depuis plusieurs années déjà l’émission GYM DIRECT vous propose des cours de fitness tous les jours de la semaine de 6h à 7h. Alors confinement oblige la coach Sandrine Arcizet n’a pas laissé tomber ses fidèles téléspectateurs. Pour encourager les Français confinés à garder la forme Sandrine Arcizet propose des cours en Facebook Live sur la page de GYM DIRECT du lundi au vendredi à 18H00. Ces derniers sont suivis par des milliers d’hommes, de femmes mais aussi d’enfants car Sandrine propose des cours à faire en famille destinés à toutes générations confondues. Un véritable succès avec plus de 30 millions de vidéos vues depuis le 16 mars sur les plateformes digitales de C8.



Déjà plus de 40 cours ont été donnés en direct depuis le début du confinement. Plus de 1 000 cours sont disponibles pour tous gratuitement et à n’importe quel moment via myCANAL, Dailymotion et YouTube. Les cours les plus plébiscités sont :

– Les cours de renforcement musculaire des cuisses, abdos et fessiers.

– Les cours adaptés aux enfants pour faire de l’exercice physique une activité familiale pour

tous.

– Les cours pour affiner sa silhouette.

#EnsembleALaMaison #RestezChezVous

Retrouvez les programmes de C8 sur le site https://www.mycanal.fr/chaines/c8 et l’application myCANAL

Gym direct c’est aussi une chaîne Youtube accessible ICI.

