Koh-Lanta : Sam adresse un message d’apaisement aux téléspectateurs (VIDEO)

Après toute la haine déversée sur les réseaux sociaux suite à son élimination lors de l’épisode de Koh-Lanta de vendredi dernier (voir notre article), Sam a finalement pris la parole pour appeler à l’apaisement.

A 20 ans, Sam fait le choix d’une vie simple et sans réseaux sociaux, donc pas la peine de le chercher sur Twitter, Instagram ou encore Facebook. Vous ne tomberez sur des comptes créés par des usurpateurs !



Mais il a envoyé un message vidéo publié sur la page Facebook officielle de Koh-Lanta afin de réagir et de demander aux internautes de se calmer. Rappelons que durant le week-end, Inès était en larmes après avoir reçu des menaces de mort.

« Je voulais d’abord remercier toutes les personnes qui m’ont suivi dans cette aventure. (…) On m’a fait part de toute la violence, de tous les messages très violents et la haine qui a été déversée à mes camarades d’aventure » a déclaré Sam.



« A savoir que quand j’ai fait Koh-Lanta, j’avais accepté toutes les règles du jeu et notamment une possible élimination lors d’un conseil. J’ai toujours voulu la justice et aujourd’hui la justice c’est d’accepter la décision de mes camarades d’aventure comme je l’ai fait. Ils ont une famille et même pour certains, des enfants. Donc voilà laissez les vivre leur aventure en toute tranquilité »

VIDEO KOH-LANTA Sam appelle les internautes à se calmer

