« Inspecteur Barnaby » du 12 avril 2020 : en mode rediffusion ce soir (vidéo)

« Inspecteur Barnaby » du 12 avril 2020. Ce soir le célèbre inspecteur de France 3 est en mode rediffusion. Deux épisodes diffusés dés 21h05 « Le trésor des Milson » et « Moisson d’âmes ». À voir aussi en replay et streaming gratuit sur France.TV



« Inspecteur Barnaby » du 12 avril 2020 : vos épisodes en rediffusion

« Le trésor des Milson » : Le petit village de Cicely Milson, du nom d’une martyre locale du XVIe siècle, est le théâtre d’une série de meurtres. D’abord, l’archéologue Zoe Dyer est retrouvée morte alors qu’elle venait peut-être de découvrir la «vraie» tombe de Cicely. Les fouilles, qu’elle dirigeait avec son mari Alex, ne faisaient pas l’unanimité car, selon les croyances du cru, les restes de la sainte se trouvaient dans l’église et avaient été découverts par le pasteur Peter Corby. Puis c’est au tour d’Alex d’être assassiné, suivi de près par Christopher Corby, le frère du pasteur, un historien qui ne croyait rien de ces fariboles…

« Moisson d’âmes » : Harry Wyham est retrouvé mort, empoisonné avec de la kétamine, un anesthésiant pour chevaux. Ayant pris en main la gestion du centre équestre, il s’attirait l’opposition des habitants par ses projets ambitieux d’expansion au moyen de rachat de terres communales, d’arrêtés d’expulsion et de licenciements. Divorcé, Harry Wyham avait une fillette de 6 ans, Amy, dont la mère, Jessica, n’avait pas obtenu la garde. Peu après le drame, le centre équestre est le théâtre d’un vol de chevaux. L’inspecteur Barnaby et le sergent Nelson s’intéressent à la kétamine et au véhicule aperçu lors du vol. Et si le mobile de toute l’affaire avait un lien avec l’aigreur accumulée entre Harry et sa belle-famille ?



L’Inspecteur Barnaby mène l’enquête ce soir sur France 3. Serez-vous de la partie ?

