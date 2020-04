« Koh-Lanta » du 3 avril 2020 : émission plus courte et premier conseil de la tribu réunifiée (vidéo)

4.5 ( 8 )



« Koh-Lanta » du 3 avril 2020. Cette semaine encore c’est un épisode beaucoup plus court de « Koh-Lanta : l’îles des héros » qui vous attend. Pour mémoire, et face à des recettes publicitaires en chute libre pour cause de fuite des annonceurs, la chaîne a fait le choix de couper jusqu’à nouvel ordre les épisodes de « Koh-Lanta » en deux ! Il s’agit aussi de conserver un maximum d’épisodes inédits en stock pour tenir jusqu’à la finale qui elle se déroule comme le vous savez en DIRECT !



La semaine dernière vous avez assisté à la première partie de la réunification avec notamment l’épreuve de confort puis le face-à-face des ambassadeurs. Un face à face qui a débouché sur l’élimination de Delphine !

« Koh-Lanta » du 3 avril 2020 : au programme

Mais tenez-vous le pour dit, nos aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises ! À partir de ce soir toutes les cartes sont redistribuées. Désormais c’est chacun pour soi !

Rouges et jaunes vont donc se retrouver et vivre ensemble sur le camp réunifié. Mais cela ne va pas se faire calmement… Les héros réunis vont tenter de reprendre la main sous le soleil fidjien, et de nouvelles gloires naissantes vont se faire jour…



Qui aura la meilleure stratégie ? Les trahisons passées vont-elles influencer les votes ? Qui remportera la première épreuve d’immunité individuelle ? Mais aussi et surtout quel aventurier sera éliminé lors de ce premier conseil de la réunification ?

bande-annonce vidéo

#KohLanta

C'est désormais chacun pour soi pour les aventuriers ! 🔥

Qui aura la meilleure stratégie ? 😲

📺Soyez au rendez-vous CE SOIR à 21h05 sur @TF1 ! pic.twitter.com/YNV48zsNoe — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 3, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre navigateur, retrouvez-là sur Twitter.

Pour connaître le nom du prochain éliminé, rendez-vous sans faute ce soir pour « Koh-Lanta : l’île des héros » à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1

