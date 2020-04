« Astrid et Raphaëlle » du 3 avril 2020 : l’heure du final avec les deux derniers épisodes (vidéo)

4.4 ( 9 )



« Astrid et Raphaëlle » du 3 avril 2020. C’est l’heure du final pour la série de France 2 « Astrid et Raphaëlle ». Nos deux enquêtrices de choc – des rôles campées par Lola Dewaere et Sara Mortensen – vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming sur France.TV pour les épisodes n°7 et n°8.



« Astrid et Raphaëlle » du 3 avril 2020

Voici ce qui vous attend ce soir….

Épisode 7 « La nuit du mort vivant » :Le frère de William, président de l’association d’autistes qu’Astrid fréquente pour son syndrome d’Asperger, décède dans des circonstances étranges. Le thanatopracteur qui a embaumé son corps prétend qu’il a ressuscité et ensuite disparu. Raphaëlle est persuadée qu’il affabule mais un nouveau cadavre est découvert. Sur la scène de crime, tous les indices accusent le frère de William, pourtant officiellement décédé trois jours plus tôt…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.



Épisode 8 « Invisible » : Alors qu’une femme est retrouvée assassinée, toutes les preuves ADN recueillies sur la scène de crime convergent vers un suspect emprisonné au moment des faits. Astrid et la commandante Raphaëlle Coste décident d’effectuer des recherches au sein des archives. Les deux jeunes femmes comprennent rapidement qu’elles ont affaire à un tueur en série. Le véritable coupable n’en est pas à son coup d’essai…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.

Quelle audience en 4ème semaine ?

Confinement oblige, et après un démarrage un brin difficile, votre série se porte assez bien même si Koh-Lanta est en grande forme. La semaine dernière les deux épisodes ayant réuni 4.50 millions de téléspectateurs et 17.5% de part de marché.

Vidéo

Et on termine par ce que vous attendez tous, les images…

« Quand je suis seule je ne suis pas atypique, c'est par rapport aux autres que je suis différente. » Astrid, dans notre série Astrid et Raphaëlle.#Journeemondialedelautisme #AstridEtRaphaelle pic.twitter.com/PB7Re6QZdR — France 2 (@France2tv) April 2, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre navigateur, retrouvez-là également ICI.

Bonne soirée télé avec « Astrid et Raphaëlle ».

