Plus belle la vie en avance : Ghika a tenté de tuer Jeanne (vidéo PBLV épisode n°4034)

Gabriel et Babeth vont se rendre au commissariat pour dénoncer Ghika jeudi prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Ils informent Patrick que Ghika n’avait pas son diplôme pour exercer en France en tant que médecin et surtout, qu’il a voulu tuer Jeanne !

Mais Patrick a une mauvaise nouvelle : Ghika a disparu, il a certainement pris la fuite !



Et selon les premiers éléments de l’enquête, Ghika a bien tenté de tuer Jeanne avec une forte dose d’insuline pendant la quarantaine à l’hôpital. Babeth espère que la police arrivera à l’arrêter…

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4034 du 9 avril 2020

