Koh-Lanta : le coup de gueule de Denis Brogniart contre Instagram

Chaque soir à 18h depuis maintenant plusieurs semaines et ce jusqu’à la fin du confinement, Denis Brogniart est en live sur Instagram avec un aventurier emblématique de Koh-Lanta. Mais l’animateur est pour le moins énervé ces derniers jours en découvrant l’un des points faibles des réseaux sociaux : les faux comptes.

Ca a commencé par un faux compte se faisant passer pour Sam, le jeune aventurier qui impressionne chaque vendredi soir dans « Koh-Lanta : l’île des héros ». Denis Brogniart a alors informé les internautes que Sam n’a aucun compte sur Instagram et qu’il ne souhaite pas y être.



Et ça a continué ces derniers jours, mardi et mercredi soirs le live de Denis étant pollué par des faux comptes de Teheiura ou encore de Moussa.

Denis Brogniart a alors poussé un coup de gueule contre Instagram, à qui il reproche de ne pas réagir et de ne prendre aucune mesure. Il a lancé un appel pour avoir contact chez Instagram en France.



« Je voudrais une nouvelle fois pousser un coup de gueule : j’en ai ras-le-bol de voir tous ces imbéciles qui prennent des pseudos identiques aux comptes des candidats de Koh-Lanta. Je passe mon temps à le dire… On me dit : ‘mais t’as dit que j’avais dit ça, mais c’est pas moi parce que c’est quelqu’un qui a le même compte…’ (…) Prenez un compte avec votre nom, n’importe quel pseudo, mais je trouve qu’il n’y a rien de pire que de s’identifier à quelqu’un d’autre et de prendre la place de quelqu’un d’autre, c’est quand même terrible ! » a déclaré Denis Brogniart mardi.

