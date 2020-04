Plus belle la vie : ce soir, Hadrien fait un cadeau à Samia (résumé + vidéo de l’épisode 4044 PBLV du 23 avril 2020)

4.9 ( 15 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4044 du jeudi 23 avril 2020 – Samia et Hadrien passent un moment en amoureux ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, ils vont au restaurant en tête à tête et Hadrien fait un joli cadeau à Samia pour leur première année ensemble… Va-t-il enchainer sur une proposition ?

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4044

Irina prend en otage Luna pour servir d’appât à Pavel. Au moment d’attirer Andrès au commissariat sous un vulgaire prétexte, Patrick et ses hommes se préparent pour l’arrêter. Boher parvient à faire entendre raison à Irina, et à faire libérer Luna. Elle doit faire confiance à police marseillaise pour arrêter Pavel. Mais Luna a compris que la police avait tendu un piège à Andrès et hésite à le prévenir. Elle le fait, juste au moment où Andrès allait entrer dans le commissariat. Il remercie Luna et veut fuir avec elle…

Quand Samia se plaint du vandalisme contre son local, Barrault argue que les caméras de surveillance manquent. De son côté, Coralie se prend une gifle par un inconnu. Cette information interrompt le tête à tête amoureux de Samia et Hadrien. Barrault est déjà sur les lieux et s’affiche auprès de Coralie pour dénoncer l’insécurité…



Jimmy poursuit son coaching. Il aide Léo pour un rendez-vous amoureux. Claire accepte de faire l’assistante de Jimmy face à Léo, et semble touchée par sa sincérité…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4044 du 23 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

