Koh-Lanta l’île des héros : pourquoi il n’y a pas eu d’éliminé lors de l’épisode 8 ? (résumé + replay 17 avril)

Koh-Lanta l’île des héros, épisode 8 du vendredi 17 avril 2020 – C’est parti pour le huitième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination d’Ahmad, Teheiura se sent clairement en danger. Il sait que Moussa lui en veut toujours pour l’épreuve du tir à l’arc et qu’il va vouloir se venger… Il est donc déjà inquiet pour le conseil, mais il a le vote noir que lui a donné Ahmad.

De son côté, Sam se dit blanc à 100%. Il est en alliance avec Claude, Teheiura et Eric. Il ne se sent plus du tout ex-jaune.

La bouteille coupe court aux stratégies et sonne l’heure d’aller chercher les tant attendus courriers des proches des aventuriers. Claude annonce direct qu’il est prêt à sacrifier sa lettre, tout comme Sam. Tout le monde se parle pour savoir qui y tient le plus et qu’il n’y ait pas trop de déceptions.



Claude et Alexandra sont validés par les autres pour aller récupérer les courriers et certainement faire des choix. Claude est confiant, Alexandra appréhende. Sur place, ils découvrent une lettre de Denis qui leur explique l’épreuve : ils ont trois essais pour faire maintenir un maximum de pièces de bois entre eux pour avoir le même nombre en lettres. Ils peuvent s’arrêter à l’issue de l’essai qu’ils veulent !



Le premier essai est encourageant, ils arrivent à maintenir 7 pièces ensemble et Claude est persuadé qu’ils peuvent toutes les avoir ! Mais ils font tomber à 7 encore au deuxième essai. Claude décide de jouer la sureté en allant que jusqu’à 7 et en sacrifiant leurs courriers. Mais Alexandra refuse de sacrifier le sien et préfère sacrifier celui d’Inès ! Ils en valident que 6 car Alex lâche et Claude est énervé… Il l’a pas trouvée à la hauteur et affirme qu’elle a une grosse part de responsabilité. Alexandra refuse toujours d’enlever son courrier… Claude décide de protéger Alexandra en sacrifiant le courrier de Teheiura.

Sur le camps, Teheiura propose à Charlotte de s’allier à lui. Mais il fait l’erreur de lui dire qu’il veut sortir Inès, trop faible sportivement, alors qu’elle est proche d’Inès… Charlotte le prend mal ! Et comme Moussa et Inès ont vu Charlotte parler à Tehe, ils pensent qu’elle joue un double jeu. Moussa demande à Inès d’aller lui parler. Ca tourne au règlement de comptes entre Moussa et Teheiura.

Et Tehe n’hésite pas à dire à Moussa qu’il est rallié à Sam et Claude. Moussa se sent double trahi, par Tehe et par Sam, à qui il annonce qu’il ne le protègera plus. Au même moment, Régis se sent mal et l’équipe médicale l’emmène.

Alexandra et Claude reviennent, pas très souriants. Ils annoncent qu’il y aura des déçus et des contents. Claude prend les choses en main et explique les choix. Teheiura ne le prend pas mal mais ce n’est pas le cas d’Inès… Tous les autres lisent leurs lettres et découvrent les photos de leurs enfants. Beaucoup d’émotion au rendez-vous !

Claude apprend ensuite l’histoire de la stratégie de Teheiura. Claude assure à Moussa qu’il n’est pas dans le coup…

Le jeu de confort est annoncé. Denis leur montre la récompense et ça envoie du lourd : une tablette de chocolat, des cookies aux pépites de chocolat et de la mousse au chocolat ! Et il leur annonce que le moins bon aura une voix contre lui au conseil ! Claude est très fort et prend vite de l’avance. Mais Teheiura le rattrape et remporte la victoire ! Les autres doivent continuer avec pour objectif de ne surtout pas perdre.

Claude finit 2ème, suivi par Jessica, Sam, Eric, Régis, Inès, Moussa, et Alexandra. C’est donc Charlotte qui perd et qui a déjà une voix contre elle au conseil. Et alors que Teheiura doit choisir avec qui partager son confort, il veut faire une contre proposition… Mais l’épisode étant raccourci, il faudra attendre vendredi prochain pour savoir ce qu’il va faire et voir l’épreuve d’immunité et le conseil !

Et rendez-vous vendredi 24 avril pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

