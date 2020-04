Ce soir dans Koh-Lanta l’île des héros, les tensions sont fortes (VIDEO épisode 8)

4.3 ( 16 )



Koh-Lanta la guerre des chefs au programme TV de ce vendredi 17 avril 2020 – C’est vendredi et c’est le jour tant attendu des fans de Koh-Lanta ! En effet, Denis Brogniart vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre l’épisode 8 de Koh-Lanta l’île des héros. Après l’élimination d’Ahamad vendredi dernière, cette fois l’émission est écourtée et vous ne verrez donc que le jeu de confort. Pas d’immunité ni de conseil et donc pas d’éliminé ce soir !

A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



L’aventure est désormais individuelle et devient de plus en plus difficile. La peur de voir son aventure s’achever avant la fin pousse les aventuriers à se lancer dans de nouvelles stratégies, de nouvelles alliances. Mais encore faut-il rester discret au risque de voir la colère monter sur le camp réunifié ou de devenir une cible pour le prochain conseil.

Le jeu se tend, il faut choisir son camp. Une chose est sûre tout s’accélère et il faut prendre les bonnes décisions pour ne pas voir son prénom inscrit sur des bulletins au conseil.



Qui réussira à tirer son épingle du jeu ?

Koh-Lanta l’île des héros – la bande-annonce du 17 avril





