Les 12 coups de midi : Quand Éric sera t-il éliminé ? En confinement, il s’inquiète pour sa compagne

Les 12 coups de midi, infos candidats – Mais jusqu’où ira Eric, 3ème plus grand maître de l’histoire du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Avec 135 participations à son compteur, rien ne semble pouvoir l’arrêter et il file tout droit vers la 2ème place de Paul. Il devrait d’ailleurs le dépasser en terme de gains dès cette semaine. On vous tient bien sûr au courant !



Mais si les tournages sont évidemment à l’arrêt, on ne sait pas encore quand Eric sera éliminé, et pour cause. La seule chose que l’on puisse vous dire c’est qu’il était encore en course lors des derniers enregistrements. Et sachant que TF1 a des émissions inédites jusqu’au 28 avril au moins, vous savez déjà que son élimination n’est pas pour tout de suite…

Éric est lui aussi en confinement

Comme tous les Français, le champion en titre des « Douze coups de mid » est en confinement à son domicile. Et ce dernier s’inquiète pour sa compagne qui est en première ligne face au COVID-19 puisqu’elle travaille en milieu hospitalier. Secrétaire médicale , elle continue donc de travailler pendant la période de confinement.

« Je suis chez moi, je télé-travaille. Je suis en famille, avec mes deux filles » a confié Eric au site de Gala, avant de s’exprimer au sujet de sa femme.



« Elle continue d’aller au travail dans des conditions un peu difficiles qui sont celles des hôpitaux, où on manque cruellement de moyens pour protéger l’ensemble du personnel. Même si elle est dans un service un peu à l’écart des zones stratégiques, il peut y avoir des contaminations. Elle n’est pas à l’abri. Elle y va toujours avec une certaine angoisse » a-t-il déclaré.

Eric a également expliqué avoir de bons rapports avec Jean-Luc Reichmann et que l’animateur des « 12 coups de midi » avait pris de ses nouvelles.

Et sinon aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Et sinon que s’est-il passé aujourd’hui dans Les 12 coups de midi ? Et bien pas grand chose à vrai dire. Éric n’a remporté que 100 euros à partager, soit seulement 50 € de pour sa cagnotte.

Il lui faudra encore un petit effort pour dépasser Paul. Sa cagnotte n’atteint pour le moment que 688.241 € de gains contre 691.522 € pour Paul.

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de nouveau par rapport à hier. Un début d’indice au centre de l’image, une barquette de frites en bas à gauche et un paysage qui ressemble à s’y méprendre à une route californienne.

Noms déjà proposés

L’occasion d’un petit récapitulatif des noms déjà proposés pour cette étoile : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve et Oliver Baroux.

Vidéo

Et si on terminait par des images ? De la danse et de la bonne humeur au programme pour cet extrait vidéo mis en ligne par Jean-Luc Reichmann.

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre écran, retrouvez-là directement sur le compte Twitter de l’animateur.

Pour mémoire toutes les émissions actuellement diffusées ont été enregistrées avant les mesures gouvernementales mise en place pour lutter le coronavirus Covid-19.

