L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous offre un indice, Éric dépasse Paul mais…

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». En ce dimanche 5 avril 2020, les « Douze coups de midi » de Jean-Luc Reichmann ont de nouveau résonné sur TF1. Éric était bien sûr toujours là – rappelons que c’est encore lui qui va trouver l’étoile mystérieuse – et il a donc remporté une nouvelle victoire. Quant au fait qu’il ait désormais dépassé Paul, il est utile de préciser qu’il n’a pas gagné sur tous les tableaux….



L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous offre un indice

Avant de vous offrir un indice capital, on vous fait un bref récapitulatif. Que voit-on ?

– une immense route (américaine pour certains, piste d’aéroport pour d’autres)

– une barquette de frites avec mayo et ketchup

– une manette de console de jeu vidéo (type PS4)

🎁 Nos indices cadeaux 🎁



Nous vous avons déjà indiqué qu’il s’agissait d’une femme pas forcément connue de tous.

Et notre cadeau du jour est : elle est une célèbre Youtubeuse.

Alors une idée ?

Et il ne s’agit pas de…

Noms déjà proposés pour l’étoile : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson et JoeyStarr.

Et sinon…

Sinon notez qu’Éric n’a remporté que 2.000 euros aujourd’hui dont 1.000 euros pour sa cagnotte. A ce jour notez que cette dernière s’élève désormais à 704.741 € dont 465.000 de cash.

Éric a t-il dépassé Paul ?

Depuis hier vous êtes nombreux à vous demander si Éric a fait mieux que Paul. A cette question on peut répondre par oui et par non. Pourquoi ? Et bien parce qu’en terme de gains, Éric est effectivement devant Paul qui est parti avec 691 522 €.

Sauf qu’en terme de participations, Paul est toujours devant. 153 participations pour WIKI Paul et 138 pour Éric. Mais on peut d’ores et déjà vous dire que notre champion va aussi le dépasser sur ce deuxième critère.

Retrouvez les « 12 coups de midi » demain, lundi 6 avril 2020, dès 11h55 sur TF1 et sur MYTF1 pour les vidéos, les extraits bonus et les replay.

