« Mauvaise Mère » avec Barbara Schulz et Thierry Godard, ce soir sur France 3 (vidéo)

« Mauvaise Mère » avec Barbara Schulz et Thierry Godard est un téléfilm inédit signé Adeline Darraux et qui sera diffusé ce soir dès 21h05 sur France 3.



« Mauvaise Mère » : votre téléfilm

Résumé, synopsis, histoire.



Mina, jeune Ethiopienne de 13 ans, a été adoptée à sa naissance par Judith et Lionel, un couple uni, déjà parents d’une fille biologique. L’adolescence va la faire basculer dans une spirale destructrice contre laquelle elle ne peut rien et se muer en une boule d’agressivité qui va diviser toute la famille. L’amour et la bienveillance de ses parents suffiront-ils à panser ses blessures et à apaiser ses souffrances ?

Casting : acteurs, personnages

Barbara SCHULZ (Judith), Thierry GODARD (Lionel), Jessyrielle MASSENGO (Mina), Sophie BREYER (Elise), Luce MOUCHEL (Yolande)

Le saviez-vous ?

Cette fiction a été doublement récompensée au 22e Festival des créations télévisuelles de Luchon obtenant :

🏆 Le Prix de la meilleure fiction unitaire

🏆 Le Prix de l’espoir féminin pour Jessyrielle Massengo

« Mauvaise Mère » : teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de votre soirée…

💔 Une mère face au rejet de son enfant… « Mauvaise Mère » avec Barbara Schulz et Thierry Godard, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/ezj5UoDB5I — France 3 (@France3tv) April 13, 2020

À également voir sur le compte Twitter de la chaîne.

Et juste après…

La soirée se poursuivra avec la fiction « Une mère sous influence » avec Caroline ANGLADE et Julie DE BONA….

Juliette se rend au baptême de Lucas, le fils de sa meilleure amie Claire. Mais la jeune maman, fragilisée par son accouchement, donne des signes de dépression inquiétante. Le lendemain de la cérémonie, Juliette reçoit un appel désespéré de Claire : Jérôme, son mari, et leur bébé ont été assassinés. Et elle vient d’avouer le meurtre… Est-elle devenue folle ? Juliette abandonne tout pour rejoindre son amie, dont elle ne peut pas croire qu’elle soit devenue une redoutable criminelle.

