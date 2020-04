« Sauver Notre-Dame » : un documentaire raconté par Philippe Torreton, ce soir sur France 2 (vidéo)

4.7 ( 12 )



« Sauver Notre-Dame », un documentaire inédit raconté par Philippe Torreton, Sociétaire de la Comédie Française, à découvrir ce soir, mardi 14 avril 2020, dès 21 heures sur France 2 mais aussi en avant-première replay et streaming gratuit sur France.TV



« Sauver Notre-Dame » : présentation

Ils ont ensemble affronté le danger, l’inconnu, la tempête… Ils ont travaillé dans les poussières toxiques de plomb. Mais ils ont réussi. Grâce à des images exceptionnelles et des témoignages inédits, ce film documentaire raconte l’histoire de ces bâtisseurs, qui depuis un an, se battent pour sauver Notre-Dame. Entre défis humains et prouesses techniques, une immersion émouvante et spectaculaire.

Au lendemain de l’incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris, la cathédrale menace de s’effondrer. Commence alors une véritable course contre la montre pour une centaine d’hommes et de femmes, qui vont se battre pendant un an pour sauver ce patrimoine mondial.

Architectes, tailleurs de pierre, charpentiers, grutiers, échafaudeurs, cordistes, archéologues… Ce chantier unique rassemble de rares savoir-faire.



Qui sont les sauveteurs de Notre-Dame ? Comment ont-ils réussi ce défi unique ?

Dans un élan et une cohésion rares, ils ont réalisé de nombreuses prouesses techniques et humaines.

Ce film documentaire a suivi ces sauveteurs très particuliers pendant un an, en immersion à leurs côtés, afin de raconter cette aventure spectaculaire et émouvante.

Note d’intention des réalisateurs: Charlène Gravel et Quentin Domart

Lorsque Notre-Dame brûle, le monde entier retient son souffle, suspendu à l’avenir de ce patrimoine mondial de l’humanité, symbole d’éternité, que les flammes dévorent.

Chacun réalise alors un court instant qu’il n’y a rien d’éternel.

Le feu éteint, ce joyau menace encore de s’effondrer. C’est là que débute une aventure que nous voulions à tout prix montrer.

Des architectes, des tailleurs de pierres, des charpentiers, des cordistes, des échafaudeurs, des grutiers, des archéologues venus des quatre coins de la France, se regroupent autour d’un but : Sauver Notre-Dame. Ils ne se connaissent pas, et vont pourtant vivre LE chantier de leur vie.

Pendant un an, ils vont tenter de sauver ce bâtiment, ensemble. Grâce à des procédés techniques complexes, modernes, ou ancestraux, ils vont sécuriser peu à peu l’édifice. Mais nous tenions à ce que cette chronique soit plus qu’un film technique de chantier. Car ce qui a mené leur mission à la réussite, ce n’est pas juste leur travail. C’est avant tout un élan merveilleux, de dévotion à engendrer quelque chose de plus grand que soi, une expérience de confiance et de cohésion.

Pourtant, ils auront à travailler sous une pression énorme, qu’elle soit médiatique, politique, ou sanitaire. Chaque épreuve renforcera la cohésion humaine et le courage de nos protagonistes. Derrière ce drame, c’est bien la beauté engendrée, esthétique, mais avant tout humaine que nous avons choisi de montrer. Un défi historique qui cache en soi un trésor rare : une aventure de résilience.

Bande-annonce vidéo

Découvrez maintenant une présentation de votre documentaire en images…

« Sauver Notre-Dame » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

