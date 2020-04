Miss France : Sylvie Tellier annonce que l’élection aura bien lieu

4.5 ( 11 )



Non, Miss France 2020 ne verra pas son règne prolongé comme certains l’évoquaient suite à l’épidémie de coronavirus et au confinement. Interrogée par le Républicain Lorrain, Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, s’est exprimée et a confié que l’élection de Miss France 2021 aurait bien lieu en décembre comme prévu et que Clémence Botino ne resterait pas une année supplémentaire.

« Pas du tout » a répondu Sylvie Tellier quand on lui a demandé s’il était envisagé de prolonger le sacre de Miss France 2020 d’un an. « Je ne veux pas entendre qu’on va être confinés jusqu’en décembre ! La prochaine élection de Miss France 2021 n’est pas reportée, mais elle sera différente. On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c’était pendant la guerre. »



Sylvie Tellier a expliqué continuer d’organiser les élections départementales et régionales, même si elle a du faire des réaménagements : « Le bureau reste ouvert, on garde le lien avec les délégués régionaux quasiment tous les jours. Pour la période de mars/avril, on a reporté les élections départementales qui étaient possibles de reporter sur l’été ou début septembre avant des élections régionales fin octobre. Pour ceux qui ont leurs élections régionales plus tôt, les départementales au préalable ont été remplacées. On a mis en place un système de tuto avec Clémence Botino qui explique aux jeunes femmes comment on peut poser candidature, elles se présentent en vidéo. C’est une présentation 2.0 qu’on envoie ensuite à nos délégués qui peuvent faire leur pré sélection sous forme de casting. Ce n’est pas très grave. A année exceptionnelle, mesures exceptionnelles »

Quant au voyage de préparation des miss, Sylvie Tellier pensait le faire en Guadeloupe mais bien sûr, elle ne sait pas encore si ce sera possible et envisage donc d’autres pistes.



Rappelons que cette année, l’élection de Miss France fêtera ses 100 ans.

