« NCIS » du 17 avril : en attendant le retour des inédits, vos épisodes de ce soir…

5 ( 2 )



ANNONCES





« NCIS » du 17 avril 2020. Tenez-vous le pour dit la saison 17 de « NCIS : enquêtes spéciales » reste déprogrammée jusqu’à nouvel ordre. C’est donc en mode rediffusion que vous retrouverez ce soir encore Gibbs et son équipe.



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.

« NCIS » du 17 avril 2020 : les deux premiers épisodes de la soirée

Nous vous proposons de découvrir les résumés des deux premiers, deux épisodes de la saison 14.

Saison 14 – épisode 14 : Double vie (21h05)

Pour résoudre le meurtre d’une quartier-maître survenu dans une petite ville, le NCIS doit faire équipe avec le shérif, lui-même membre du « Consortium Sherlock Holmes pour investigation ». Composé de quatre personnes, dont Jimmy Palmer, ce groupe d’enquêteurs privés vient juste d’accueillir un nouveau membre : Anthony DiNozzo, Sr.



ANNONCES





Saison 14 – épisode 15 : La boîte de Pandore (1/2) (21h50)

Crossover avec NCIS : Nouvelle-Orléans.

Intégrée à un groupe de réflexion de la Sécurité Intérieure, Abby a conçu et exécuté une fausse attaque au gaz sarin dans les suites VIP d’une salle de concert. Lorsqu’une bombe et du gaz véritables sont retrouvés sur les lieux, le NCIS doit découvrir qui a réellement conçu cette attaque. Leur enquête va les mener à la Nouvelle-Orléans, où leurs confrères Pride et LaSalle suivent l’affaire…

Vidéo

On finit comme souvent avec quelques images….

Quand on cherche un tueur, on n’est pas forcément préparer à retrouver une vieille connaissance 😱#NCIS ce soir à 21:05 pic.twitter.com/yk0yEdMYtk — M6 (@M6) April 17, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre navigateur, cliquez ICI.

Retrouvez « NCIS » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES