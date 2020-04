« N’oubliez pas les paroles » ce soir : Masters 2019 avec Violaine contre Micka

4.7 ( 7 )



« N’oubliez pas les paroles » ce soir. Les Masters 2019 de « N’oubliez pas les paroles » se poursuivent ce soir. En mode rediffusion bien évidemment comme c’est le cas depuis le début de la semaine. Hier soir Lucile affrontait Franck. Et c’est Lucile qui a remporté le duel par 434 points contre 388 points. Elle s’est donc qualifiée pour la suite de la compétition.



Ce soir on retrouve un autre duel : Violaine contre Micka ! Rendez-vous dès 18h40 sur France 2 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« N’oubliez pas les paroles » ce soir

Ce soir c’est un autre match qui nous attend et il s’annonce d’ores et déjà comme palpitant. Violaine (4ème plus grande maestro avec 242 000 € de gains) affronte Micka (6ème du classement avec 213 000 €).

On vous rappelle encore une fois qu’il s’agit du classement des 16 plus grands maestros de l’époque, c’est à dire du classement de septembre 2019 ! Un classement qui n’est bien sûr plus du tout d’actualité aujourd’hui.



Toujours un carton d’audience

Les jours se suivent et se ressemblent. Hier soir encore 4.15 millions de fidèles ont répondu à l’appel de Nagui et de ses ZIKOS, soit 19.2% du public présent devant son poste de télévision. Enorme pour des rediffusions et un large statut de leader pour France 2 sur la case de l’access prime-time !

Extrait vidéo

C’était hier soir dans « N’oubliez pas les paroles »

Vidéo à découvrir également ICI.

Masters 2019 de « N’oubliez pas les paroles », ça continue ce soir dès 18h40 sur France 2 et France.TV

