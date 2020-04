Plus belle la vie : la série déprogrammée sur la Deux en Belgique

4.3 ( 10 )



Plus belle la vie infos déprogrammation coronavirus – Mauvaise nouvelle pour les fans belges de la série quotidienne « Plus belle la vie ». Comme on vous l’annonçait il y a quelques jours, la diffusion s’arrêtera le lundi 4 mai 2020, faute d’épisode en stock et Franck 3 passera en mode rediffusions pendant plusieurs semaines, le temps que les tournages puissent reprendre pendant suffisamment longtemps (voir notre article).

Alors évidemment, la Belgique aussi va déprogrammer « Plus belle la vie », la série étant diffusée avec quelques jours d’avance sur la Deux.



C’est le 29 avril que le dernier épisode en stock sera diffusé sur la chaîne belge, avant l’interruption de la diffusion.

Mais la Deux n’a pas choisi de diffuser des rediffusions de PBLV. La chaîne va remplacer l’épisode quotidien de « Plus belle la vie » par le feuilleton allemand « Au rythme de la vie ».



