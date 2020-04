Plus belle la vie : ce soir, Samir veut faire tuer Irina (résumé + vidéo de l’épisode 4039 PBLV du 16 avril 2020)

4.7 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4039 du jeudi 16 avril 2020 – Irina va se retrouver en très grand danger ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Samir donne l’ordre à un homme de tuer Irina, devenue trop gênante par rapport à Pavel !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4039

Même face à l’inquiétude de Boher, Irina refuse de dévoiler ses plans. Luna, qui croit qu’Andrès peut changer, lui parle enfin des progrès de ses jambes. Boher couvre les absences d’Irina face à sa hiérarchie. La policière Ukrainienne montre le visage de Pavel à Karim, qui persiste et refuse de se venger. Samir met un contrat sur Irina et c’est un sous-fifre qui va s’en charger. De son côté, Mirta est plus que jamais inquiète pour sa fille mais ne se résout pas à se confier à Roland…

Thomas explique à Melmont, le psy, qu’il a peur de devenir un monstre de violence suite à l’attaque du ranch. Le psy le rassure, mais Thomas prend sur lui pour ne pas exploser face à Riva, qui tente de l’aider. Il se voit en train de le tabasser, et préfère sortir prendre l’air tout seul…



Mila se radoucit avec Mouss. Ce dernier annonce à la coloc qu’il aimerait reprendre l’entraînement avec son père en handisport…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4039 du 16 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

