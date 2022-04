5 ( 3 )

« N’oubliez pas les paroles » finale du tournoi des maestros 2022 : ce soir sur France 2 mais avec quels candidats ? Ce soir, dès 21h10, Nagui, Cruella et les ZIKOS vous donnent rendez-vous pour la finale du tournoi des Maestros. Oui mais avec quels candidats ?







« N’oubliez pas les paroles » finale du tournoi des maestros 2022 : qui sont les candidats

Compétition incontournable du printemps, Le Tournoi des maestros s’achève avec ce dernier prime à l’issue duquel nous connaîtrons les grands vainqueurs de cette édition 2022.

Réunis en 6 équipes de 3 candidats, les 18 Maestros ont tenté de se qualifier pour cette grande finale lors de matchs qui ont mis leurs connaissances, leur mémoire et leur cohésion de groupe à rude épreuve !

Après une première manche pour départager les 3 équipes finalistes qui se sont qualifiées successivement ces 3 dernières semaines, les deux meilleures d’entre elles s’affronteront lors de duels et défis collectifs. L’équipe qui s’imposera à l’issue de cet ultime match accèdera à la grande finale et chantera pour tenter de remporter jusqu’à 100 000€ au profit de l’association « Le rire médecin ».



Les Maestros de l’équipe victorieuse remporteront, eux, un voyage au soleil.

Qui sont les candidats finalistes ? Quelles sont les équipes ?

Équipe n°1 : Hervé, Geoffrey et Lucile

Équipe n°2 : Caroline, Jérémy et Valérie

Équipe n°3 : Renaud, Arsène et Manon

La bande-annonce

Comme toujours, on termine avec les images. Voici la bande-annonce de votre programme

Installez-vous confortablement pour assister à cette 4e édition du Tournoi des maestros et découvrir qui succèdera à Hervé, Maureen et Mickaël, vainqueurs de l’édition 2021. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV

