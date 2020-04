Premières images de « Show must go home », la nouvelle émission d’Arthur qui débarque demain soir sur TF1

4.8 ( 5 )



« Show must go home » débarque, comme nous l’avons indiqué dès le début de la semaine sur TF1. Il vous faudra toutefois vous armer de patience – en même temps on n’a pas grand chose d’autre à faire en ce moment – puisque sa diffusion n’interviendra pas avant 0h50. Diffusion après les émissions « Koh-Lanta » et « Vendredi tout est permis ».



Pour ceux qui se demandent encore de quoi on parle, « Show must go home » est une émission lancée par Arthur sur les réseaux sociaux. Chaque après-midi l’animateur nous régale depuis chez lui et est accompagné de 3 à 4 invités, confinés chez eux également.

Durant une heure ils font tout pour nous divertir un maximum et tentent de nous faire oublier ce fichu confinement qu’il est toutefois important de respecter à la lettre pour que le Covid-19 ne soit bientôt plus qu’un lointain et mauvais souvenir.



Bref, et pour faire court, c’est un show fait maison durant lequel artistes, chanteurs, animateurs, humoristes sont tous prêts à dégainer leur visio pour nous faire rire bien sûr mais aussi pour relever les défis les plus dingues.

Parce que délirer ensemble c’est bien mieux que tout seul, ne manquez pas le premier numéro de « Show must go home ». Et si c’est trop tard pour vous, retrouvez Arthur et sa bande chaque soir sur les réseaux sociaux.

Premières images de « Show must go home »

Histoire de vous faire patienter, on vous propose quelques images qui nous font beaucoup de bien en cette période si particulière.

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre navigateur, retrouvez-là sur TWITTER

Alors prêts pour une heure de pur délire ? Rendez-vous demain soir sur TF1 pour les meilleurs moments de la semaine de l’émission la plus déjantée du web !

