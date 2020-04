Plus belle la vie : ce soir, le père de Mouss débarque (résumé + vidéo de l’épisode 4034 PBLV du 9 avril 2020)

4.6 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4034 du jeudi 9 avril 2020 – Un nouveau personnage débarque ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Mouss démarre une nouvelle vie à la coloc et qu’il a trouvé un travail au lycée Scotto, il n’a rien dit à sa famille et voit son père débarquer au bar du Mistral !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4034

Irina avoue toute la vérité à Boher. C’est elle qui a constitué le commando spécial par vengeance. Sa famille a été massacrée par Pavel quand elle était bébé. Elle a été sauvée par sa mère et recueillie par des voisins. Elle a consacré sa carrière à se venger. De sa mère, elle a conservé qu’une boucle d’oreilles. Anton vient rendre visite à Pavel pour lui conseiller de rester dans le droit chemin et de se montrer très prudent avec les gens qu’il fréquente…

Ghika, se voyant perdu, s’est volatilisé. Les Nebout invitent Alexandra à dîner pour faire sa connaissance. Face à leur attention, Alexandra craque. C’est Patrick qui va lui parler, lui aussi a vécu en foyer, il sait ce que sait de faire face à une famille soudée…



Mouss fait face à la difficulté de vivre son handicap à la coloc. Sabrina le rassure. Au lycée, il se fait épingler par Coralie en train de couvrir la tricherie des élèves…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4034 du 9 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

