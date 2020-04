Retour du célèbre « Commissaire Dupin » le 3 mai sur France 3

4.7 ( 18 )



ANNONCES





« Commissaire Dupin » est une série qui remporte toujours un franc succès en Allemagne, tout comme les romans dont sont tirés les scénarios.



ANNONCES





Dupin, droit venu de Paris dans cette Bretagne pluvieuse, malmène les convenances pour déjouer les apparences et élucider les affaires de meurtres. Du Parigot indécrottable au commissaire saluant les particularités des Bretons, Dupin fascine tout autant.

« Commissaire Dupin » : retour le 3 mai

Et c’est avec l’épisode « Les secrets de Brocéliande » que vous retrouverez votre série policière. En voici un bref aperçu….

Lors d’une escapade dominicale dans la forêt de Brocéliande, le commissaire Dupin manque de renverser une jeune femme qui vient de trouver le cadavre de son mari. Quelques instants plus tard, un deuxième corps est retrouvé non loin de là, et Dupin apprend que les deux hommes étaient meilleurs amis…



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 18 Aucune note

LIENS SPONSORISES