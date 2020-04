The Voice : TF1 déprogramme la saison dès le 2 mai

3.7 ( 71 )



On vous en parlait dès hier et c’est maintenant officiel : TF1 déprogramme la saison de The Voice dès le samedi 2 mai ! En effet, impossible pour la chaîne de prévoir sa demi-finale en direct comme prévu initialement puisqu’en raison de l’épidémie de coronavirus, le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai.

Résultat, comme il fallait s’y attendre, The Voice est déprogrammé et les deux primes en direct seront reportés à des dates ultérieures.



Il se pourrait que ça ne soit pas avant septembre, voir l’automne.

« Soit on est confiné, soit on ne l’est pas. The Voice exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts ! Si nous n’avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire. Quand on pourra les tourner, on les tournera », a déclaré Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1, durant le week-end dernier lors d’une interview pour le Parisien.



En attendant, le samedi 2 mai, TF1 a choisi de rediffuser le concert des Enfoirés 2017. Et bien sûr, d’ici là, suivez les derniers primes enregistrés de The Voice avec la fin de l’épreuve des K.O.

