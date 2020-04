« Top Chef » du 22 avril 2020 : qui sera éliminé ce soir ? (épreuves et vidéo)

4.9 ( 7 )



« Top Chef » du 22 avril 2020. Toujours en mode raccourci, votre concours culinaire « Top Chef » vous donne ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay streaming sur 6PLAY pour l’épisode n°10. Et on peut d’ores et déjà vous dire que les candidats encore en lice vont être confrontés à une épreuve aussi inattendue qu’originale…



« Top Chef » du 22 avril 2020 : demandez le programme

Le chocolat dans un plat salé par Alexandre Mazzia (2 étoiles)

Ce soir, le chef doublement étoilé Alexandre Mazzia, nommé Cuisinier de l’année 2019, connu pour son anticonformisme et ses associations audacieuses, va mettre au défi les candidats. Ils devront faire preuve de créativité pour amener le chocolat là où on ne l’attend pas et le cuisiner dans un plat salé ! Une épreuve d’équilibriste où il ne faudra tomber ni dans le trop salé ni dans le trop sucré. Ce soir, pour conserver leur place dans le concours, les candidats ne devront pas hésiter à oser et à bousculer leurs habitudes.

Dernière chance : les agrumes



Les candidats qui ne se seront pas qualifiés se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix terrible… Décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, celui qui ira en dernière chance. Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

Extrait vidéo

On vous offre comme toujours quelques images notamment de cette épreuve déroutante, celle qui consiste à mettre du chocolat dans un plat salé

"Philippe a failli verser une larme" 🥵🤣

Quand le chocolat fait partie d'un plat salé très épicé ! À découvrir ce soir à 21:05 dans #TopChef pic.twitter.com/nwa3pCOtg8 — M6 (@M6) April 22, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur ICI (compte Twitter de M6).

Alors qui sera éliminé de « Top Chef » ce soir ? Rendez-vous sur M6 et 6Play dès 21h05 pour connaître la réponse.

