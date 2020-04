L’émission « Incroyables transformations » déprogrammée par M6 et remplacée par….

4.5 ( 8 )



L’émission « Incroyables transformations » passe à la trappe. Nouvelle déprogrammation décidée par M6 et cela entrera en vigueur à compter de ce lundi 27 avril 2020.



Dans un communiqué envoyé à l’ensemble des rédactions, la direction de la chaîne n’explique pas vraiment le pourquoi du comment se contentant d’évoquer le contexte actuel.

Problème d’audience ? Pas vraiment ! En mode rediffusion « Incroyables transformations » se porte plutôt bien notamment sur le public féminin avec de bonnes performances auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



L’émission « Incroyables transformations » remplacée par « Les Reines du Shopping »

Et pour remédier à tout ça, M6 dégaine encore des rediffusions de son émission « Les Reines du Shopping ». Et attention pas moins de 3 numéros à la suite seront diffusés ! Bref on risque quand même de frôler l’overdose !

Pourquoi un tel choix alors que l’émission de Cristina Cordula réalise des performances quasi similaires sur cibles ? On se pose légitimement la question.

Voici le déroulé de votre semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020 inclus

16:00 – Les Reines du shopping : Séduisante pour une photo de profil sur un site de rencontre

16:55 – Les Reines du shopping : Moderne avec du daim

17:50 – Les Reines du shopping : Élégante avec une robe longue

En attendant, et si vous êtes fans, profitez d’ « Incroyables transformations » dont les deux dernières émissions seront diffusées ces jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020 à partir de 16 heures sur M6 et sur 6play.

