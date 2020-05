« 12 coups de midi » vidéo : l’énorme surprise Jean-Luc Reichmann

4.9 ( 7 )



« 12 coups de midi » vidéo. Certes les « 12 coups de midi » sont bien en mode rediffusion actuellement suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. TF1 rediffuse donc des émissions en attendant un retour à la « normale ». Et c’est le parcours de Paul qui est actuellement remis en avant.



Pour autant Jean-Luc Reichmann ne se laisse pas tomber ses fidèles. Non seulement il intervient quotidiennement avant et après chaque émission (via des petites vidéos enregistrées depuis chez lui) mais il joue aussi au Père-Noël.

Hier, en début d’après-midi, c’est lui qui a appelé un téléspectateur tiré au sort pour lui annoncer une excellente nouvelle.



En ce 1er mai 2020, il a ainsi appelé Damien pour lui annoncer qu’il venait de remporter la modique somme de 6000 € par mois jusqu’au mois de décembre ! De quoi passer faire un peu mieux le confinement….

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre écran, retrouvez-là la page Facebook officielle de l’animateur ou sur son compte Twitter.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse actuelle ?

Si vous avez déjà vu le parcours de Paul, vous savez forcément qui se cache derrière l’actuelle étoile mystérieuse. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas et/ou qui n’étaient pas au rendez-vous l’an dernier, c’est le flou le plus total.

Avant de vous faire un petit récapitulatif des indices visibles sur cette étoile mystérieuse, sachez que nous recherchons un acteur américain.

✅ En image de fond, le Monastère de Kilmacduagh : en raison des origines irlandaises du personnage recherché

✅ Un éléphant : parce que cette personne est proche du parti Républicain américain dont l’éléphant est l’emblème

✅ Des lanternes asiatiques : parce qu’il a été champion d’arts martiaux

Un avion de chasse et un totem viendront ensuite compléter cette liste d’indices.

Pour ceux qui s’en souviennent c’est cadeau, pour les autres c’est un moyen comme un autre de faire fonctionner ses méninges. Et en ce moment, on ne peut pas dire qu’on ait pas le temps !

Les « 12 coups de midi » en mode rediffusion c’est aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

Et surtout n’oubliez pas de suivre Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux. L’animateur y est très actif actuellement, alors c’est l’occasion ou jamais. Pour le suivre, vous avez Facebook, Twitter ou Instagram. Faites votre choix.

