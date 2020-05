« Mission Enfoirés » ce soir sur TF1 à la place de « The Voice »

4.4 ( 7 )



« Mission Enfoirés », le concert des Enfoirés 2017, est en mode rediffusion ce soir sur TF1 dès 21h05. Il remplace « The Voice » dont la saison a été déprogrammée pour cause de coronavirus. La demi-finale et la finale du célèbre télé-crochet seront programmés dès que possible. Rappelons que ces émissions sont diffusées en direct d’où l’impossibilité pour la chaîne de les proposer en raison du confinement auquel nous somme soumis.



« Mission Enfoirés » : présentation

En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Toulouse lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, trente-sept artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Dès l’ouverture du spectacle, les Enfoirés font leur révolution au son de Je ne suis pas un héros, un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine. Place, ensuite, à un show collectif ponctué de dix-sept tableaux aussi poétiques que spectaculaires à travers les époques. Les artistes se retrouvent tour à tour dans une grande bibliothèque pour revisiter On écrit sur les murs de Demis Roussos, avant d’être transportés dans l’univers d’Aladin ou sur les toits de Paris. Toute la troupe nous invite à prendre le large à bord du paquebot « Mission Enfoirés » pour une croisière avec pour capitaine Gérard Jugnot, à la recherche de sa dulcinée, une certaine… Belinda ! Après avoir pris l’air de la mer, retour sur la terre ferme avec la reprise d’Encore un soir de Céline Dion, Hello d’Adele, Le portrait de Calogero, Utile de Julien Clerc, L’orage de Georges Brassens, mais aussi Il est où le bonheur de Christophe Maé, Can’t stop the feeling de Justin Timberlake ou encore Ça plane pour moi de Plastic Bertrand. Au programme également : un faux débat présidentiel enflammé entre Michèle Laroque et Patrick Bruel, soutenus par des militants très actifs !



Les nouvelles recrues Amir et Kendji Girac savourent chaque instant de leur nouvelle vie d’Enfoirés en coulisses et devant un public toulousain en feu ! Cette année encore, les sketchs et les parodies s’enchaînent avec notamment La belle au bois dormant dans lequel Michaël Youn prend les traits de… La reine des neiges ! Jeff Panacloc et sa marionnette, Jean-Marc, se lâchent comme d’habitude sur leurs nouveaux camarades ! Autre surprise de taille, Thomas Pesquet rejoint les Enfoirés… depuis l’espace puisque l’astronaute français a enregistré plusieurs phrases depuis la Station Spatiale Internationale.

Les artistes de cette édition 2017

Trente-sept artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2017, Juste une p’tite chanson, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal : Amir, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Grégoire, David Hallyday, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Michèle Laroque, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Jeff Panacloc et Jean-Marc, Thomas Pesquet, M Pokora, MC Solaar, Soprano, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn et Zazie.

Revivez le concert exceptionnel des Enfoirés « Mission Enfoirés » ce soir dès 21:05 sur TF1 et n’oubliez pas

➡ Pour faire un don aux Restos du Coeur, rendez-vous sur http://restosducoeur.org

