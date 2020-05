« Candice Renoir » du 1er mai : dernier inédit ce soir avant interruption de la diffusion !

4.3 ( 15 )



« Candice Renoir » du 1er mai 2020. On vous l’avait dit, cette nouvelle et 8ème saison de « Candice Renoir » est une saison écourtée. Si elle compte bien 10 épisodes au total, la chaîne a fait le choix de n’en diffuser que 4 ! Un moyen comme un autre pour France 2 de conserver un maximum d’inédits durant le confinement. Ce soir l’épisode « Ce qui ne tue pas rend plus fort »



À suivre dès 21h05 sur France 2 et bien sûr sur France.TV pour voir l’épisode en avant-première, replay ou streaming vidéo.

« Candice Renoir » du 1er mai 2020 : votre épisode de ce soir

Un homme devenu paraplégique depuis sept ans à la suite d’un accident de la route, est retrouvé mort dans son lit. Des traces de piqûres aux jambes rendent sa mort suspecte. Qui est coupable ? Sa femme, son amant, son assistante sexuelle et ses deux secrets ? Ou un vrai docteur faisant de faux miracles ? Une histoire de jalousie autant que de handicap, jalousie qui commence aussi à serrer le cœur de Candice… Ne devrait-elle pas renoncer à Antoine ?

En guests dans cet épisode : Anne Decis, Charlotte Gaccio, Mathieu Séraphine, Julie-Anne Roth, Didier Bénurea



Ne loupez le dernier épisode inédit de « Candice Renoir » avant un long moment. C’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

