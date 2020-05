Ce soir dans « 300 Chœurs » : les stars chantent vos chansons préférées des années 80 (invités et vidéo)

4.9 ( 7 )



Ce soir dans « 300 Chœurs ». En ce vendredi 1er mai 2020, numéro inédit de « 300 Chœurs » sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours en replay et streaming gratuit sur France.TV.



France 3 vous propose une soirée spéciale réunissant vos chansons préférées des années 80, présentée exceptionnellement par une icône pop, Lio.

À cette occasion, France 3 a organisé un grand sondage auprès des téléspectateurs afin de déterminer vos 30 chansons préférées des années 80 parmi toutes les versions créées spécialement pour l’émission depuis sa création en 2011.

Pendant plus de deux heures, Lio vous fera découvrir les 30 titres qui ont remporté tous vos suffrages et vous fera revivre ces interprétations exceptionnelles qui ont mêlé les voix des stars de la chanson à celles des plus beaux chœurs français.



Des tubes par les interprètes originaux mais aussi des reprises de Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Renaud, France Gall, Daniel Balavoine, Pierre Bachelet, Gold, Desireless et beaucoup d’autres grandes figures des années 80…

Ce soir dans « 300 Chœurs » : les invités

Voici la liste des stars et invités de la soirée : Soprano, Marc Lavoine, Vincent Niclo, Slimane, Jean-Luc Lahaye, Julien Clerc, Roberto Alagna, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Jenifer, Pascal Obispo, Cœur De Pirate, Herbert Léonard, Emmanuel Moire, Claudio Capeo, Serge Lama, Anggun, Amaury Vassili, Gauvain Sers, Chimène Badi, Joyce Jonathan, Kids United, François Feldman, Amir, Gilbert Montagne, Natasha St-Pier, Arcadian, Maëlle, Frédéric François, Tal, Hervé Vilard, Les Stentors, Shy’m…

Ils seront accompagnés des plus grands chœurs français :Gospel pour 100 Voix, Le chœur C4, Aposiopée, Le Chœur symphonique de Paris, Lacryma Voce, Les Chœurs de France, E.Qui.Vox, Les Petits Ecoliers chantants Dd Bondy, L’Académie internationale de danse, Le Chœur international des femmes de Paris, Les Copains d’accords, Le Chœur éphémère, Les Petits Chanteurs de Nogent, Worldchild, Les Petits Chanteurs d’Asnières…

Vidéo

Voici le teaser vidéo de votre soirée…

🎤 Vous avez voté pour vos 30 chansons préférées des années 80… Retrouvez les résultats et nos invités demain à 21.05 dans les #300Choeurs ! pic.twitter.com/KN9po1INWZ — France 3 (@France3tv) April 30, 2020

Et vous, quelle sera votre chanson préférée des années 80 chantée dans « 300 Chœurs » ?

