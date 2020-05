« Candice Renoir » du 8 mai 2020 : ce soir 3 épisodes en rediffusion

4.8 ( 16 )



ANNONCES





« Candice Renoir » du 8 mai 2020. Terminé les inédits, place aux rediffusions. Comme déjà indiqué France 2 a fait le choix d’écourter la 8ème saison de « Candice Renoir » qui compte 10 épisodes mais dont seuls 4 d’entre-eux. ont été diffusés. Ce soir 3 épisodes en rediffusion vous seront proposés dés 21 heures sur la chaîne ou en streaming et replay sur France.TV



ANNONCES





Ce soir 3 épisodes en rediffusion « L’erreur est humaine », « On ne prête qu’aux riches » et « Notre pire ennemi est dans notre coeur ».

« Candice Renoir » du 8 mai 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

L’erreur est humaine

Candice et son équipe se retrouvent face à une situation inédite pour eux : une scène de crime en pleine mer. Ils sont appelés par la gendarmerie maritime pour se rendre à bord d’un bateau de plaisance ancré au large, et où deux corps ont été découverts au petit matin. Les victimes sont Fabrice Vidal, entrepreneur et propriétaire du bateau, abattu de plusieurs balles dans le dos, et Damien Costes, médecin hospitalier. Celui-ci, touché d’une balle à la tête, est toujours en vie. Mal de mer oblige, c’est sans Candice que l’équipe prend le large…

On ne prête qu’aux riches

Un beau soleil de fin d’été inonde la place du marché de Sète. Candice fait les courses pour préparer un grand déjeuner de famille recomposée. Mais en retournant à sa voiture, elle aperçoit un véhicule de pompier et un attroupement. Un SDF de 50 ans a été retrouvé mort. A-t-il été victime de déshydratation ou de faim ? Candice fait les premières constatations toute seule. L’homme est allongé sur un duvet et de vieux cartons, une bouteille de vin à moitié vide à ses côtés. Sur lui, un permis de conduire au nom de Jean-François Lavigne et une adresse à Frontignan. Alors que Val et Mehdi interrogent le voisinage, Candice se rend à l’adresse indiquée…



ANNONCES





Candice essaie de faire comprendre à Belinda qu'elle ne va pas pouvoir rester…

👉 RDV demain soir à 21:00 sur @France2tv #CandiceRenoir #saison7 #extrait pic.twitter.com/qKcZfhqpEE — Candice Renoir (@CandiceRenoir) April 25, 2019

Notre pire ennemi est dans notre coeur

Pas de dimanche pour la famille Renoir … Alors qu’elle emmène ses enfants au cinéma, Candice ne peut s’empêcher de voler au secours d’un charmant vieux monsieur violemment agressé par une jeune femme … et se retrouve avec quatre enfants fâchés et un gros cas de conscience : la victime est en fait le président d’une association anti avortements et l’agresseuse, une interne en obstétrique poussée à bout par le harcèlement dont son service est victime. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Au bout milieu de la nuit, Candice reçoit un appel au secours de la jeune interne. Arrivera-t-elle à temps ?

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21 heures sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

LIENS SPONSORISES