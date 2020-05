« Après vous » avec Daniel Auteuil et José Garcia : cet après-midi sur France 2 (vidéo)

4.5 ( 13 )



« Après vous » de Pierre Salvadori est votre film de l'après-midi sur France 2. Dans les rôles principaux on retrouve Daniel Auteuil, José Garcia ou bien encore Sandrine Kiberlain.



« Après vous » : votre film en quelques lignes

Un soir, en rentrant du restaurant où il est maître d’hôtel, Antoine sauve in extremis un inconnu, au prénom de Louis, du suicide et décide de l’héberger provisoirement. Louis lui en veut beaucoup de ne pas l’avoir laissé mourir, et Antoine finit par se sentir coupable de lui avoir sauvé la vie. Il ne pense plus qu’à l’aider pour qu’il s’en sorte. Il lui trouve un travail et, petit à petit, un lien commence à naître entre les deux hommes. Mais il a beau faire, Louis n’a qu’une seule obsession, Blanche, la femme de sa vie, pour qui il a voulu mourir… Sans en parler à son nouvel ami, Antoine décide de retrouver Blanche, mais celle-ci n’est pas seule…

Le saviez-vous ?

– C’est Alain Chabat qui était au départ pressenti pour le rôle de Louis. Mais c’est José Garcia qui en héritera finalement

– 3 réalisateurs se sont attelés au scénario : : Pierre Salvadori, Danièle Dubroux et Benoît Graffin.



– En 2004 Daniel Auteuil a reçu l’Étoile d’Or de la presse du cinéma français pour son rôle dans ce film.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film de cet après-midi sur France 2

« Après vous » est le film de votre après-midi sur France 2. Soyez au rendez-vous dès 13h55.

