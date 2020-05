« Un jour, un destin » du 8 mai : ce soir « Bourvil, De Funès, Belmondo, les secrets du cinéma de Gérard Oury » (vidéo)

4.6 ( 26 )



« Un jour, un destin » du 8 mai : ce soir sur France 3 découvrez un documentaire inédit consacré au cinéma de Gérard Oury. De Bourvil à De Funès, en passant par Belmondo, découvrez les coulisses de ces comédies irrésistibles qui ont fait rire des millions de Français. Rendez-vous dès 21h05 ou dès maintenant en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV



« Un jour, un destin » du 8 mai : présentation de l’émission de ce soir

Le Corniaud, La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Folie des grandeurs, L’As des as, Le Coup du parapluie, Gérard Oury reste le maître incontesté de la comédie, et ses films connaissent le même engouement auprès du public, génération après génération.

Celui qui a créé le couple mythique Bourvil / Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul Belmondo et à Pierre Richard des films emblématiques, a signé les plus grands succès du cinéma français. Il est le réalisateur qui a su traiter avec humour et humanité les sujets les plus graves en alliant élégance et drôlerie.

À l’aide de témoignages et d’archives inédites, les équipes d’« Un jour / un destin » vous font revivre les scènes mythiques du cinéma de Gérard Oury en vous révélant les secrets de fabrication. Vous découvrirez comment la création de l’usine de chewing-gum de Rabbi Jacob a été un véritable casse-tête. Et vous comprendrez qu’une colère de Louis de Funès est à l’origine d’une séquence imprévue dans Le Corniaud.



Vidéo

Histoire de se mettre dans le bain, voici le teaser de votre émission d’aujourd’hui

Demain soir dans #UJUD @France3tv @LaurentDelahous raconte celui qui a créé le couple mythique Bourvil, Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul Belmondo et à Pierre Richard des films irrésistibles : Gérard Oury pic.twitter.com/AZpJv8yJvG — Magnéto Presse (@MagnetoTV) May 7, 2020

Alors prêts à rire aux éclats ? Rendez-vous ce soir sur France 3 pour un numéro de inédit de « Un jour, un destin » avec Laurent Delahousse.

