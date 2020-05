4.6 ( 10 )



N’oubliez pas les paroles au programme TV du 30 mai 2020 – Nagui vous donne rendez-vous ce samedi à 21h05 sur France 2 pour un prime spécial de son jeu musical quotidien « N’oubliez pas les paroles ». Il s’agit du Tournoi des Maestros, initialement prévu pour une diffusion le 28 mars dernier. Il avait été déprogrammé pour cause d’épidémie de Covid-19.

Le Tournoi des Maestros fait donc son grand retour ce soir, en présence cette année des 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu ! Ils tenteront de gagner jusqu’à 100 000 euros par émission, qui seront reversés à des associations. L’équipe qui remportera le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil.



Réunis en six équipes de trois candidats, nos 18 super-maestros vont s’affronter dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie seront mises à rude épreuve !

Chaque émission opposera deux équipes, sur une série de duels et de défis collectifs. Celle qui comptera le plus de points à l’issue de la confrontation, accédera à la grande finale. Elle pourra également tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros pour une association. Pour ce premier numéro, l’intégralité des gains ira à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.



Qui succèdera à Kevin, Coralie, Denis et Julien, vainqueurs de la première édition ?

A découvrir à partir du samedi 30 mai, premier match de qualifications, à 21h05 sur France 2.

Liste des 18 candidats maestros : Maureen sera là, Kevin et Aline absents

Normalement les 18 plus grands champions de l’histoire du jeu sont présents. Sauf que Kevin ne pourra pas être présent car il vit toujours aux Etats-Unis et est reste bloqué à cause du Covid-19. Autre absence remarquée celle d’Aline pourtant 16ème du classement.

La bonne nouvelle c’est que nous retrouverons Maureen, 5ème plus grand maestro, et qui a été éliminée hier.

Liste des 18 candidats présents ce soir pour ce tournoi des maestros

Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

Toni (décembre 2017) 162 000 € 13 victoires

Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

Laurent (janvier 2017) 159 000 € pour 19 victoires

Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

VIDEO N’oubliez pas les paroles la bande-annonce du tournoi des maestros

Voici la bande-annonce de cette première bande-annonce

Le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » débute ce soir sur France 2 et France.TV pour le replay et le streaming vidéo. Rendez-vous dès 21h05 !

