Tour de France 2025 : le programme de l’étape 8 ce samedi 12 juillet

Le peloton du Tour de France 2025 poursuit sa traversée de l’ouest du pays ce samedi 12 juillet avec une huitième étape de 171,4 kilomètres entre Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine) et Laval (Mayenne). Cette journée de course marque une transition vers des reliefs moins exigeants après plusieurs étapes mouvementées en Bretagne. Elle devrait permettre aux sprinteurs de s’exprimer pleinement sur un parcours essentiellement plat, mais piégeux dans le final.





🕐 Le départ fictif de cette 8e étape sera donné aux alentours de 13h10 et l’arrivée prévue à 17h04. A suivre comme chaque jour sur France Télévision et sur france.tv







Une étape hommage à Louison Bobet

Le départ de l’étape sera donné depuis Saint-Méen-le-Grand, ville natale du triple vainqueur du Tour de France Louison Bobet. Ce clin d’œil historique ajoute une dimension symbolique à cette journée, d’autant que la commune n’avait pas accueilli le départ d’une étape depuis plusieurs années. Le peloton prendra ensuite la direction de la Mayenne, département souvent traversé mais rarement mis à l’honneur comme ville d’arrivée.

Un terrain propice à un sprint massif… ou presque

Malgré un relief modéré, le parcours présente quelques petites bosses qui pourraient favoriser une échappée au long cours. Cependant, les équipes de sprinteurs comme Soudal-Quick Step, Alpecin-Deceuninck ou Intermarché-Wanty devraient contrôler la course pour jouer la victoire d’étape dans les rues de Laval, où l’arrivée sera jugée devant l’Espace Mayenne. Le final, en faux-plat montant, pourrait rendre le sprint plus difficile pour les purs sprinteurs et avantager les coureurs puissants capables de résister à une légère montée, comme Mads Pedersen ou Jasper Philipsen.



Un Tour déjà animé par les favoris du général

La veille, lors de l’étape 7 entre Saint-Malo et Mûr-de-Bretagne, Tadej Pogačar a frappé un grand coup en s’imposant devant Jonas Vingegaard, reprenant au passage le maillot jaune. Ce duel tant attendu entre les deux grands favoris du général a tenu ses promesses. Derrière eux, des outsiders comme Remco Evenepoel ou Kévin Vauquelin restent dans le match, tandis que plusieurs coureurs ont été retardés par une chute collective à quelques kilomètres de l’arrivée.

Une journée de répit pour les leaders ?

Ce samedi pourrait donc être une journée plus calme pour les favoris du classement général. Ils devraient rester à l’abri dans le peloton, économisant leurs forces avant les premières grandes étapes de montagne qui s’annoncent dès le début de la deuxième semaine. Mais la prudence restera de mise, car un vent mal orienté, une chute ou une bordure peuvent à tout moment bouleverser la course.

L’arrivée du Tour à Laval est un événement très attendu dans la région. Le département de la Mayenne a prévu de nombreuses animations : fan zones, caravanes festives, opérations avec les écoles et les clubs cyclistes locaux. L’étape de ce 12 juillet s’annonce donc comme un moment fort pour les spectateurs, avant de basculer vers des terrains plus accidentés dans les jours à venir.