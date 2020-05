Coronavirus : pourra-t-on partir en vacances cet été ? Réponse d’Emmanuel Macron (VIDEO)

4.3 ( 11 )



Alors que le déconfinement débutera lundi prochain, le Président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé mardi dans une école de Poissy. Il est notamment revenu sur la rentrée scolaire, facultative, qui aura lieu à partir du lundi 11 mai, mais il a aussi répondu aux questions que se posent les français.

Parmi ces questions, celles des vacances d’été : pourra-t-on partir en vacances à plus 100km de chez soi ?



« Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on va limiter les déplacements internationaux : on restera entre Européens, il faudra peut-être même réduire un peu plus. On le saura début juin, c’est là qu’il faudra dire les choses » a répondu Emmanuel Macron, qui va devoir attendre de voir l’évolution de la situation pendant les trois premières semaines de déconfinement.

« Mon souhait c’est de pouvoir aider chacun à avoir une vie familiale, à avoir cette part d’espoir, de sourire et de soleil » a-t-il poursuivi.



VIDEO Emmanuel Macron s’exprime dans une école de Poissy le 5 mai 2020

#Deconfinement11Mai 🗣Emmanuel #Macron sur les vacances d'été : "Il est trop tôt pour vous le dire, on saura début juin (…) On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été" 📺#DIRECT sur @TF1 @LCI >https://t.co/TIRuR4h8id pic.twitter.com/GVkpRv9HOZ — TF1LeJT (@TF1LeJT) May 5, 2020

VIDEO Emmanuel Macron parle avec des enfants du personnel soignant

Le Chef de l’Etat a également rencontré les enfants du personnel soignant, présents dans l’école et a discuté du coronavirus avec eux.

