Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h pour évoquer la situation en Ukraine

Ce soir à 20h, le président français Emmanuel Macron s’exprimera sur la situation en Ukraine lors d’une allocution télévisée très attendue. Après plusieurs mois de tensions croissantes entre l’Ukraine et la Russie et les récentes déclarations du président américain Donald Trump, cette intervention marque un tournant dans la communication du gouvernement français sur le conflit qui secoue l’Europe de l’Est.











« Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. » a écrit Emmanuel Macron ce mercredi matin sur le réseau social X.

L’annonce a été faite dans un contexte international tendu, où la guerre en Ukraine continue d’affecter non seulement les relations diplomatiques mais aussi la stabilité économique et géopolitique de l’Union européenne et du reste du monde. Les attentes sont fortes, tant pour les citoyens français que pour les alliés de la France, qui cherchent à connaître la position de Paris face à l’évolution du conflit.