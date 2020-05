« Plus belle la vie » : la production de PBLV va t-elle faire marche arrière face à des audiences catastrophiques ?

4.2 ( 27 )



C’est depuis hier, lundi 4 mai 2020, que « Plus belle la vie » est en mode rediffusion. Pour ceux qui auraient loupé quelque chose, la chaîne et la production ont opté pour la rediffusion de l’intrigue de l’été 2015 « Estelle & Noham : histoire d’une passion ».



Une intrigue qui, comme nous vous l’avons déjà annoncé précédemment, n’a pas reçu un accueil très chaleureux sur les réseaux sociaux, les fans s’étant même montrés particulièrement critiques.

Et aujourd’hui il semblerait que les audiences leurs donnent raison…

« Plus belle la vie » : audience en berne

Alors que deux épisodes sont désormais diffusés chaque soir à partir de 20h15 sur France 3, les inconditionnels du Mistral n’étaient pas vraiment au rendez-vous hier soir. Bien au contraire même…



– Le premier épisode n’a en effet réuni que 1.38 million de téléspectateurs (pda 5.2%)

– Le second a fait à peine mieux avec 2.15 millions de fidèles pour 7.8% de part de marché.

Et même s’il est normal que ces rediffusions fassent nettement moins que des épisodes inédits, on peut tout de même s’interroger sur la faiblesse de ces chiffres. Notez d’ailleurs que le premier épisode de PBLV a fait à peine mieux que « Zorro » diffusé jusqu’à présent sur ce créneau horaire.

La chaîne contrainte de faire machine arrière ?

Si la tendance se confirme, on imagine que la chaîne et/ou la production n’auront pas d’autre choix que de revoir leur copie. Changement de l’intrigue ? Diffusion d’un seul épisode par soir ? Une chose est sûre, la chaîne ne pourra pas en rester là.

Et si France 3 optait finalement pour l’intrigue tournant autour de l’accident de Lucas & Johanna ? Pourquoi ? Et bien parce qu’elle est arrivée en tête d’un sondage réalisé par la production sur les réseaux sociaux. C’est l’intrigue préférée des internautes, et pour vous ?

KDO CONFINEMENT 🎁 📺

Vous avez voté et… c'est "L'accident de Lucas & Johanna" qui arrive en tête de vos intrigues préférées des 1eres saisons de #PBLV !

L'intrigue est à BINGER dès à présent sur notre site 👇https://t.co/9GXsJgF2DJ — Plus belle la vie (@PBLVofficiel) May 5, 2020

À se demander tout de même comment France 3 va pouvoir se passer d’inédits jusqu’au mois de septembre puisque c’est ce qui est envisagé aujourd’hui par la direction de France Télévisions.

