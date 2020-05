Sommaire de « Sept à huit » ce soir, dimanche 24 mai 2020

5 ( 2 )



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 24 mai 2020. Ce soir et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 24 mai 2020

Dans « 7 à 8 life », découverte de Cheverny, l’un des châteaux de la Loire les plus visités. Il inspira le Château de Moulinsart chez Tintin.

Egalement au sommaire ce soir : Comment des femmes victimes de violences conjugales ont été sauvées de l’enfer du confinement ?



ANNONCES





Et dans « 7 à 8 ». À Cavalaire dans le Var, une course contre la montre s’est engagée pour préparer vos vacances mais aussi et surtout sauver cette saison si particulière qui s’annonce.

Pas de répit à l’hôpital. Après le pic de l’épidémie du Covid-19, c’est le retour des urgences et des pathologies qui n’avaient pas été soignées pendant le confinement.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 24 mai 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES