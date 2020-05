« Demain nous appartient » : quand les comédiens s’interrogent sur la reprise des tournages

4.6 ( 13 )



« Demain nous appartient » info, comédiens. Comme nous vous l’avons annoncé hier, les tournages de votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » vont reprendre la semaine prochaine et plus précisément à compter du 18 mai. Ne reste plus qu’à connaître la date de diffusion de ces épisodes inédits. On vous tiendra bien sûr au courant…



Et parce que tout a changé depuis le Covid-19, les équipes et les comédiens vont devoir s’adapter à de nouvelles règles sanitaires (gestes barrière, distanciation sociale) et se plier à de nouvelles contraintes.

« Demain nous appartient » : quand les comédiens s’interrogent…

Qu’ils soient devant ou derrière la caméra, chacun s’interroge sur les conditions de ces tournages à venir.

Et c’est notamment le cas d’Ingrid Chauvin qui, interrogée par Télé Star, s’est montrée un petit peu inquiète. « Quelles garanties va-t-on avoir ? Quelles précautions seront prises ? Va-t-on passer un test d’immunité tout en sachant qu’ils ne sont pas fiables à 100% ? » a déclaré l’actrice star de la série au célèbre magazine de télévision.



Il y a quelques jours à peine, dans les colonnes des Echos, Bibiane Godfroid (présidente de la société de production Newen, ndrl) a déclaré qu’une nouvelle organisation allait être mise en place à l’occasion de la reprise des tournages : réécriture de certains épisodes, révision de la mise en scène, désinfection des lieux, etc.

Et vous, pensez-vous que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des comédiens et des équipes de DNA ?

