Demain nous appartient : reprise des tournages le 18 mai !

Demain nous appartient, infos reprise des tournages – Bonne nouvelle pour les fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » puisque selon nos confrères d’Ozap, c’est le lundi 18 mai que vont reprendre les tournages à Sète. Plus de deux mois après l’arrêt des tournages pour cause d’épidémie de coronavirus et de confinement, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou encore Clément Rémiens vont retrouver les plateaux et la ville de Sète.

Quant à la diffusion, elle n’est pas encore annoncée et alors que la nouvelle grille des programmes de TF1 a été mise en ligne hier, on peut vous dire que la reprise de DNA ne sera pas la première semaine de juin. Le jeu « Qui veut gagner des millions à la maison » sera encore sur la case horaire de votre feuilleton quotidien !



On imagine que « Demain nous appartient » devrait être de retour la semaine suivante, soit à partir du 9 juin. Mais ça reste bien sûr à confirmer !

« Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite (…) Encore faut-il qu’ils puissent reprendre » avait déclaré Ara Aprikian le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, au Figaro, il y a quelques semaines.



Donc avec une reprise le 18 mai, la diffusion des inédits déjà en stock ne devrait plus tarder.

