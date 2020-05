4 ( 4 )



« Deux gouttes d’eau » avec Sylvie Testud et Michael Youn c’est votre téléfilm policier de ce soir. Déjà diffusé en octobre 2018, il est à voir ou revoir ce soir dès 21h00 sur France 2 et France.TV pour le replay. Notez qu’il est déjà disponible en avant-première et streaming vidéo ICI.



« Deux gouttes d’eau » : en quelques lignes…

C’est par un matin glacial que la jeune Audrey Favreau est découverte sauvagement assassinée dans son appartement.

Pour le commandant Valérie Laforge et son adjoint le lieutenant Sam Barbieri, les conclusions de l’enquête semblent ne faire aucun doute en cette veille de week-end : tout accuse Antoine, le fiancé de la victime.

Seulement Antoine a un frère jumeau, Tom, qui lui ressemble… comme deux gouttes d’eau.



Face à cette relation aussi malsaine que toxique qui lie les deux frères et malgré l’urgence et l’inconfort d’un commissariat en plein déménagement, Laforge et Barbieri vont devoir dépasser les apparences et dompter leurs propres démons pour trouver qui des deux hommes est le véritable coupable.

Quelle audience ?

Lors de sa première diffusion sur la chaîne, c’était le 19 octobre 2018, ce téléfilm policier avant rencontré un beau succès avec 4.11 millions de curieux et 18.8% de part de marché.

Teaser vidéo

On termine comme souvent avec les images

